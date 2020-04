Tapa vald suunab vabad lasteaiaõpetajad koduõppel lapsi aitama

Loetud tundide jooksul asusid kaasa mõtlema nii lasteaedade juhatajad kui ka õpetajad. "See on väga hea idee," kinnitas Tapa lasteaia Pisipõnn õpetaja Jekaterina Rohtla. "Loomulikult ma natuke praegu kardan, kuidas hakkama saan, aga ma olen kindlasti valmis kaasa lööma."

Idee kohaselt aitaksid lasteaiaõpetajad eelkõige väiksemaid koduõppel olevaid lapsi, eriti neid, kes on üksi kodus, sest nende vanemad peavad tööl käima. Abistamine käiks näiteks videosilla vahendusel. Kuna idee on värske, pole täpset metoodikat veel välja töötatud, ja see saabki sündida vaid töö käigus, sest varasemat kogemust ju kellelgi pole.

Anne Roos ise jäi tagasihoidlikuks. "See asi on hetkel väga toores veel," ütles ta. "Ma ise ka ei tea, kust mul selline mõte tuli, aga tean, et paljud lapsed ja lastevanemad vajavad praegu õppimisel-õpetamisel abi. Käsil on koduõppe kolmas nädal ja peagi hakkab lastevanemate motivatsioon kaduma. Samas tean, et lasteaiaõpetajatel on metoodiline kogemus olemas ja neid saaks rakendada."

Pisipõnni juhataja Tea Välk lausus, et koduõppel olevate laste abistamine oleks tema alluvatele erialalähedane töö. "Kui IT-lahendustega hakkama saadakse ja see asi käiku läheb, siis on see väga tänuväärt algatus," kinnitas ta. "Võibolla staažikamatel õpetajatel tekib probleeme. Aga meil on 27 õpetajat, vähemalt pooled saaksid kindlasti hakkama. Kuna ka lasteaed töötab, meil on iga päev 20 last, annab graafikud ringi teha ja kõigile rakendus leida."

Õpetaja Jekaterina Rohtla tunnistas, et tedagi hirmutab natuke IT-lahendus, aga ta kardab ka seda, kas ta hakkama saab. "IT poole pealt vajan kindlasti abi, sest ma ei ole e-õppel kasutatavate platvormidega kursis. Aga kui mind aidatakse, küll ma siis hakkama saan," rääkis ta. "Erialaselt oleks see samuti uus kogemus, aga laps on laps. Ja ma ei peaks ju teda mitte õpetama, vaid juhendama ja aitama."

Lääne-Virumaa algklassiõpetajate ainesektsiooni juhataja, Rakvere gümnaasiumi õppealajuhataja Kadi Kruusmaa pidas Tapalt tulnud ideed väga heaks. "Ma just arutan kolleegidega videosilla vahendusel, kuidas saaksid väiksema koormusega kooliõpetajad lapsi koduõppel abistada, kuid lasteaiaõpetajate peale me ei tulnudki," ütles ta. "Ma võtan kohe ka Rakvere linnavalitsusega ühendust ning räägin neile sellisest mõttest. Lasteaiaõpetajad on kindlasti pädevad väiksemaid lapsi koduõppel abistama. Nad jääksid võibolla hätta kaheksanda klassi füüsikaga, aga algklassiõpilaste aitamisel ei näe ma mingit takistust," rääkis Kruusmaa.