Rakvere vallas tegutses koeramürgitaja

Koeraomanik rääkis, et see juhtus eile õhtul kella kolmveerand üheteistkümne ajal. "Tulen hilja töölt ja pärast seda lähen alati koeraga jalutama," selgitas naine. Eile õhtul kordus sama protseduur, et perenaine lasi enda neljajalgse sõbra rihma otsast lahti, et too saaks oma koeraasju ajada. Õnneks märkas naine, et koer midagi sööb, ja sekkus. "Aga paar ampsu sai ta võtta," sõnas naine. Kergliiklustee äärde olid maha pandud neljakandilised koerakrõbinad, segatud roosa ollusega.