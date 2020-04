Urmas Sardis: “Saatusel on huumorisoont”

Paljude teadvuses on riik mütoloogiline institutsioon, mis seisab inimestest ja ettevõtetest eraldi – kontrollib, reguleerib ja konkureerib nendega.

Tegelikult eksisteerib riik tänu ettevõtjate tegevusele ja nende teenitud tulult laekuvatele maksudele, see tähendab, et “riigiabi” ei ole abi, vaid vahendite tagastamine neile, kes on seda riiki ülal pidanud ning kelleta ei ole see võimalik ka tulevikus. Eesti ettevõtja on üsna lahke olnud ja väärtustanud omariiklust ning võimaldanud oma riigiteenistujatele väärikat elu.

Täna, kui force majeure on tabanud elanikkonda ja kõik on sunnitud piiratud ressurssidega toime tulema, eraldab riigiaparaat ennast sellest madalast majanduslikust diskussioonist ning suurendab oma ametnike heaolu, see tähendab, et suunab esmalt reservid oma kogukonna sissetulekute tõstmisele. Seejärel meditsiin ja rahva tervis. Kõige selle saavutamine ei ole odav. Kuna ettevõtjate võimekus riiki toetada kahaneb, ei saa loota kuidagi riigi mütoloogilisele võimele midagi ebamaist korda saata.

Seos kärpimise ja käpuli olemise vahel mingis olukorras kindlasti toimib. Selleks et kärpida, peavad olema vahendid, mille arvelt seda teha. Seega on see pikas perspektiivis ainult rikaste privileeg. Samas on ettevõtteid, kelle järele nõudlus ja kelle tulu kriisi ajal kasvavad. Neid ei ole palju ja neil ei ole vaja kärpida. Arvan, et universaalset lahendus ei eksisteeri, kõik on kaasusepõhine.

Mida selline kriis tähendab teie ettevõtetele, mis saab edasi?

Kui kriis on läbi, alustame ettevõtlusega uuesti. Millisel positsioonil, see sõltub ajafaktorist. Mida pikemalt pandeemia kestab, seda nõrgemaks jääb majandus. Koondamiseks on vaja vahendeid. Ideaalis: kui asi kestab mõne kuu, üritame ettevõtte töös hoida ja tagada inimestele töökohad. Kui pandeemia venib pikemaks, siis jälgime oma võimalusi. Kui see läheb liiga pikaks, siis laguneb enamik ettevõtteid ning koondamistel ega pankrottidel pole enam suurt mõtet.

Ütlesite, et kui kriis on läbi, alustate ettevõtlusega uuesti. Mida te siis praegu teete?

Praegu tegeleme peamiselt “kriisinõustamisega”, kuulame ära osalised, kellel mingi mõte või mure. Kui mõte tundub progressiivne, siis mõtleme kaasa. Ettevõtlus on minu nägemuses tulevikku ja lisaväärtusele suunatud tegevus. Rutiinne osa tegevusest on alles.

Olete üle Eesti mitme kaubanduskeskuse eestvedamise taga. Mis on praeguseks seoses kriisiga teie suurim õppetund?

Õppetund on praeguse olukorra kohta pisut alahinnatud määratlus. Pigem on tegemist üsna põhjaliku kursusega elamisest ja ellujäämisest. Peatükk, mis sellisel kujul meie senisest elust puudu on jäänud. Hetkel on käsil sissejuhatav osa, mille käigus tegeletakse eri teooriate ja stsenaariumite läbi mängimise ning tundmaõppimisega.

Õppinud olen enda ja ettevõtluse jaoks seda, et saatusel on huumorisoont. Inimese võimekus nii ettevõtluses kui ka eraelus igasugu riske ja tulevikku prognoosida on tänamatu tegevus. Inimloomus sellest kõigest otseselt ei muutu, see tähendab, et kõik, mis inimloomusele omane, jääb kestma ja sellest tulenevalt ka riskid. Nüüd teame, et haiguste risk on neist suurim.

Kindlasti mõistab praeguses olukorras inimkond paremini teaduse ja meditsiini tähendust meie heaolu tagamisel. Loodetavasti läheb see mentaliteet massidesse ning loodusteadused hakkavad ­prevaleerima riigi- ja sotsiaalteaduste ees. Riigi, ja eriti sotsiaalriigi, eksisteerimiseks on vaja tegusaid terveid inimesi.

Te olete samuti tegev Vergi kalandus- ja jahtklubis. Kas praegusel ajal on teil mahti ka hobiga tegeleda?