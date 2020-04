Ootel lasteaednikud teevad heakorratöid ja patrullivad

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et lasteaiaõpetajad, kelle rühmas lapsi ei ole, tegelevad suurpuhastuse ja tundide ettevalmistamisega, osa neist on saadetud linna patrullima, ka on neile sotsiaalosakonnast edastatud üksi elavate eakate kontaktandmed, et nad uuriksid abivajaduse kohta.

Vareki sõnul on arutatud ka palgakärbet, kuid seni sellist otsust tehtud ei ole. “Kui tulumaksu laekumine väheneb, peame kulusid vähendama, ning personalikulu on eelarves suurim. Aga me ei torma, oleme püüdnud leida neile, kel töökoormus vähenenud, teisi tööülesandeid,” rääkis ta.

Samuti talitatakse Kadrina vallas, kus vallavanem Kairit Pihlaku sõnul käib lasteaedades praegu keskmiselt 12 last ja nendega tegeleb kuus õpetajat. “Paljud töötajad teevad kaugtööd, mis on peamiselt dokumentidega töö ja suhtlemine lastevanematega,” lausus Pihlak. Lasteaiatöötajad osalevad omavalitsuse patrullides, jälgides avalikku korda. Palga alandamise plaani Kadrina vallal praegu ei ole.

Kuigi Haljala valla lasteaedades käivad üksikud lapsed, on vallavanem Ivar Lillebergi sõnul personal täies koosseisus tööl. “Õpetajatele on sõnum seni olnud see, et teha lasteaias teisi toiminguid – kui on vaja koristada või mis tahes töid teha,” ütles Lilleberg. Tema sõnul ei ole praegu vallas lasteaednike palga alandamise mõtteid. “Pigem mõtleme juhtidega seda lahendust, et saata õpetajad osaliselt puhkusele, kui see koormus on eriolukorrast tingituna nii madal, ja suvel hoida lasteaedu lahti,” rääkis Ivar Lilleberg.

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul on paljud õpetajad hetkel ooterežiimil. “Kui kuskil on abi vaja, rakendame nad kindlasti tööle,” lausus ta. Personal töötab lasteaias vahetustega. Kellel lasteaias tööd ei ole, need aitavad vallas patrullida. Märtsis kellegi palka ei alandatud. Indrek Kesküla sõnul peavad nad suutma sel kuul kokku leppida, sest omavalitsuselgi on sarnaselt teistega keeruline.

Palgad vähenevad neil, kel töökoormus langenud

Rakvere vallas on lasteaedu, kus ei ole praegu ühtegi last, ja selliseid, kus lapsi seitse-kaheksa. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ütles, et palgamuudatuste tegemise põhjus on lihtne: kuna eriolukorra tõttu väheneb paljudel inimestel sissetulek, väheneb ka omavalitsustele tulumaksu laekumine ja see sunnib tegema kärpeid eelarves.

“Mõistlik on juba täna kokku hoida ning seda on võimalik teha nende inimeste palkade arvelt, kelle töökoormus on eriolukorras vähenenud. Ei ole põhjust maksta täispalka osalise töö eest, vaid mõistlik on hoida selle arvelt kokku, et eriolukorra lõppedes, kui kõik peavad niikuinii täiskoormusega edasi töötama, ei oleks palgakärped nii suured,” rääkis Nõlvak.

Nõnda otsustas Rakvere vallavalitsus eelmisel reedel kärpida nende valla allasutustes töötavate inimeste palka, kel tööd on vähemaks jäänud. “Iga juhtum on allasutuse juhi otsustada, aga põhimõte on selline, et kui tööd praeguses olukorras juhil anda ei ole, saab töötaja miinimumpalka, kui töö maht on vähenenud rohkem kui poole võrra, siis on kärbe 30 protsenti, ja kui töö on kuni poole võrra vähenenud, on kärbe kuni 30 protsenti,” selgitas Nõlvak.

Nõnda tuleb arvestada palga vähenemisega näiteks ringijuhtidel, haridusasutuste abipersonalil ja neil lasteaiaõpetajatel, kel täiskoormusega tööd ei ole. “Oleme suunanud ka mõned lasteaiaõpetajad appi patrullima ja inimestele selgitama distantsihoidmise nõuet. Lasteaiaõpetajad saavad teha ettevalmistusi uuteks projektideks, kooliraamatukogus saab korrastada arhiive, aga ühel hetkel saab see töö otsa,” rääkis Nõlvak. “Tuleb teha kompromiss. Pealegi see näitab solidaarsust nendega, kes praeguses olukorras peavad tegema mitmekordselt oma tööd, näiteks hooldustöötajad.”

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum nentis, et asenduslepingud lõpetatakse ning kaheks nädalaks on lasteaedade töötajad puhkusel, kuid ette on näha palgakärbet. “Kõigil peab siiski säilima vähemalt miinimumpalk. Kuid kärpe peame tegema, sest Kundas on palju koondatuid ja seega tulumaksu laekub tunduvalt vähem,” ütles Vallbaum.

Viru-Nigula vallas on Aseri ja Viru-Nigula lasteaed olnud suletud 16. märtsist, Kunda lasteaia valverühmas käib kolm last. Valla haridusjuhi Merike Trummi sõnul tegid lasteaiaõpetajad seni kaugtööd, suhtlesid vanematega Eliisi süsteemi kaudu, kuid sellest nädalast on nad kaheks nädalaks võtnud puhkuse. “Ootame haridus- ja teadusministeeriumi seisukohta ja vaatame, palju lapsi on tulemas,” lisas Trumm.