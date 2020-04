Viru Haigla tahab apteeki otsekohe tagasi

“Väga kahetsusväärsel kombel on apteegiketi pidaja tõesti apteegi sulgenud, kusjuures seda on tehtud ilma meie nõusolekuta,” ütles Tivas. Ta lisas, et apteek on suletud hoolimata kehtivast üürilepingust ja kohustusest apteeki tervisekeskuses pidada.

“Oleme nõudnud apteegipidajalt apteegi viivitamatut taasavamist ning teeme kõik endast oleneva, et see toimuks võimalikult kiiresti. Loodame, et apteegipidaja jätkab peatselt oma kohustuste täitmist ning apteegiteenuse pakkumist kooskõlas kehtivate nõuetega,” lausus haiglajuht.

Ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap teatas, et Pharma Group Tapa tervisekeskuses enam apteeki pidada ei saa ja selle tegevusluba seal on tunnistatud kehtetuks.

“Tapale jäi apteegireformi järel apteegiteenust pakkuma kolm apteeki, seega inimesed saavad valida lähima ja sobiva apteegi nende seast,” märkis Sarap. Ta lisas, et soovi korral on mõnel teisel nõuetele vastaval äriühingul võimalik Tapa tervisekeskuses apteek avada.

Kadri-Ann Tivas kinnitas, et Viru Haigla kindel soov ja tahtmine on tagada apteegiteenuse osutamine Tapa tervisekeskuses. “Seisame kõigi Tapa elanike ja klientide huvide eest, et see nii oleks,” lisas ta.

Lääne-Virumaal sulges apteegireformi tõttu uksed neli apteeki: kaks Rakveres ja kaks Tapal. Ravimite kättesaadavust ei tohiks see aga kummaski linnas eriti halvendada, sest nii Rakvere kui ka Tapa olid apteekide arvu poolest elaniku kohta Eestis esimeste seas.

Tapal Maxima poes tegutsenud Benu apteek oli viimast päeva avatud 30. märtsil ja 1. aprilli hommikuks oli kogu kaup juba kokku pakitud.

Toidupoodi külastanud pensionär Jüri Orman nentis, et kahe apteegi sulgemine Tapale oluline kaotus ei ole. “Meil oligi neid liiga palju,” lausus ta ja tähendas, et kolm apteeki jäi ju alles.

“Apteegid on kahes suuremas toidupoes ja jäävad nii või teisiti inimeste teele,” rääkis mees. Temal endal jääb lähim apteek küll senisest pisut kaugemale, kuid selles nägi mees vaid head.