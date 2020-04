Igapäevane leib oma koduahjust – jõukohane kõigile

Ja veel: samast taignast võib leivameistri kogemust mööda teha eri suurusega leibu – lihtsalt tuleb arvestada, et kui leib ei ole vormis, siis peaks tainas olema parasjagu nii paks, et talle õnnestuks soovitud kuju anda ja see kerkimise ajal laiali ei vajuks.

Fermenteeritud ehk hapendatud toidud rikastavad menüüd

Hapendada võib kõike: porgandit, peeti, kurgist rääkimata. FOTO: Gerri Stets

Gerri Stets, kes on lisaks Würtspagarina tegutsemisele toidufanaatik ja katsetaja ka teistes kulinaariavaldkondades, tõdeb, et kogu maailmas on suund tervislikuma elu poole. “Kõik vana on jälle uus alates juuretisest hapusaias, -leivas, idandamisest fermenteeritud ehk hapendatud toiduni,” jagab ta oma tähelepanekut. “Hapendatud toidus säilivad pea kõik väärtuslikud toitained ja vitamiinid. Hapendamisprotsessi käigus toimub piimhappeline käärimine ja see tähendab, et toit on elus ning sisaldab probiootilisi baktereid.”

Hapendada võib kõike: eri kapsasorte, noori porgandeid, peete, rediseid, kurke. “Teadlikumad toiduhuvilised tarbivad Korea päritolu salatit kimchi’t, mille tuhandeid retsepte leiab internetist,” märgib ta.

Gerri Stetsi enda lemmikud on hapendatud noored kenad oranžid porgandid koos pealsetega ja ta jagab ka retsepti.

Hapendatud porgandid

1 kg porgandeid

1 l keedetud jahutatud vett

1 spl meresoola

2–3 noaseljaga puruks muljutud küüslauguküünt

Võta puhas traadist kinnitustega klaaskaanega purk. Pane porgandid tihedalt purki, vahele küüslauguküüned ja vala jahutatud soolveega üle, nii et vesi katab ka varreotsad (ei lähe hallitama). Tõsta klaasist kaas peale, ära lukusta. Jäta umbes kolmeks päevaks toatemperatuurile, siis võib juba maitsta. Pikemaks säilitamiseks lukusta kaas ja tõsta külmikusse!

Hää rüübe

Lapsepõlvest mäletab Gerri Stets mammat tegemas mingit imelikku rooga. Ta kirjeldab seda nõnda: “Mamma võttis kapist vana armsa emaileeritud supikausi ja tõstis sinna suure hunniku hapukapsaid, lõikas sibulast kenad rattad, poolitas paar küüslauku, viskas peale ka mõned rohelised küüslauguvõrsed ja raputas sekka kruusitäie keldris vesihoidises ületalve säilitatud jõhvikaid. Lasi kraanist külma vett kõige otsa, suts soola-suhkrut ja jättis paariks tunniks söögilauale seisma ... Ja siis nad vennaga lürpisid seda lusikaga otse kausist. Ma mõtlesin, et taevas küll, kuidas saab sellist asja süüa. Appikene! Ja küsisin emalt, et mis see on. Mamma: “See on hää rüübe! Ega siis vanarahvas loll olnud – hapukapsamahlas on rohkem vitamiine kui kapsas endas ja nõnda on kasulikum omas mahlas säilitatud seente vedelik, mitte seened ise!”

Nüüd siis ongi nii, et teen ise samamoodi ja lapsed vaatavad imestades, silmad suured, et mis see on. Vastan siis, et see on hää rüübe.”