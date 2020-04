Tartu ülikool kutsub osalema koroonaviiruse leviku uuringus

Tartu ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo kommenteeris, et uuringu eesmärk on luua koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haiguse COVID-19 leviku kaardistamiseks ja mudeldamiseks vajalik andmebaas, mis sisaldab võimalike nakatunute vanuselist, elukutselist ja geograafilist jaotust ning selle muutumist ajas, aga ka nende erinevust üldrahvastikust.

Uuringu veebilehel koroona.ut.ee oodatakse koroonaviiruse haiguse kahtluse või diagnoosiga patsiente pidama enesejälgimise päevikut. "See on anonüümsust võimaldav päevik, kuhu uuringus osalejad saavad ise teha uusi kandeid haigussümptomite tekke või kadumise, karantiiniolukorrast tulenevate käitumise muutuste või kokkupuute kohta COVID-19 diagnoosi saanud inimestega," ütles Jaak Vilo. Ta täpsustas, et päevikus saab sümptomeid kirjeldada ka tagantjärele.