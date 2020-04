Vargad viisid kalmistult juba viienda prügikonteineri

See oli juba viies prügikonteiner, mis on viimase kahe aasta jooksul Pauluse kalmistult varastatud. Kusjuures konteinerid on kalmistul kinnitatud kettidega ja markeeritud silmatorkava eritähistusega.

"See on ennekuulmatu alatus. Kes küll varastab kalmistult? Olukorras, kus peame hetkel nii paljude muude muredega tegelema, on selline vargus ääretult häiriv. Tegemist on linnavaraga ja kalmistu on püha paik. Minu hinge küll ei mahu, kes on võimeline üldse kalmistult midagi omastama. Häbi!" rääkis Rakvere linnapea Triin Varek nördinult.

"Mul on suur palve kõigile inimestele, kes sellest vargusest midagi teavad või juhtuvad kuskil nägema fotol kujutatud prügikonteinerit, palun sellest teada anda linnavalitsusele," ütles linnapea.