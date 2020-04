Rakvere vallavanem jagab vallarahvale otseülekandes selgitusi

"Näiteks on paljud emad pahaselt pöördunud valla poole, et miks on kiiged mänguväljakutelt ära võetud. Aga oleme püüdnud nakatusvõimalusi viia miinimumini, ka kiiged on üks võimalikke kontaktiallikaid. Küll oleme näiteks alles jätnud kettagolfiraja, sest seal ei ole vahetut kontakti," tõi Nõlvak näite.