Piltuudis: pensionipäeval hoiti sularahaautomaatidel silma peal

Rakveres ja Kundas sularahaautomaatide juures suurt sebimist ei olnud, ametnike sõnutsi pikki järjekordi ei tekkinud ja hoiti nõutud kahemeetrist vahet.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket ütles, et väljamaksmise päeva silmas pidades jälgisid omavalitsuste patrullid rohkem sularahaautomaatide, samuti kaupluste ja pangakontorite juures toimuvat. "Vaadeldi, et inimesed hoiaksid pikivahet ja järgiksid reegleid," sõnas Suun-Deket.

Et täna laekus senisest ligi 45 euro võrra suurem summa, ei pannud see kodus varjus olevaid inimesi pensioni välja võtma tõttama.

Nii Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp kui ka Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket rääkisid, et nende poole ei ole eakad pensionimurega pöördunud ega uurinud ka linna sotsiaaltöötajatelt, kuidas pensioni kätte saab.

"Oleme kommunikeerinud, et raha ei kao kuhugi ära," lausus Suun-Deket.

Rakvere politseijaoskonna välijuht Toivo Grünberg kinnitas, et täna on tõepoolest raha välja võtmise kohad suurema tähelepanu all. "Seni on sularahaautomaatide juures olukord rahulik. Ühe rikkumise tuvastasid Rakvere linna omavalitsuse patrullid, kes vestlesid kolme inimesega, kelle distants oli liiga väike. Inimesed mõistsid olukorda ning täitsid nõudeid," märkis Grünberg.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles, et pensionide kojukanne algab järgmise nädala alguses. "Oleme püüdnud koostöös sotsiaalkindlustusametiga (SKA) pensionide kojukande mahtu vähendada, et riskirühma kuuluvate inimeste kontakte vähendada. Kes pole oma pensioni arvelduskontole ümber suunanud, sellele toimetab pensioni koju kirjakandja. Oleme eriolukorra vaates tavapärast protsessi muutnud, et nii kliendi kui ka töötaja nakatumise ohtu vähendada. Üleandmisel hoiame kliendiga distantsi ning pensoni toov kirjakandja kannab maski ning on varustatud desovahendiga," rääkis Kaiv.

Ta lisas, et saadetiste puhul on nad eelkõige riskirühmade tervise huvides kehtestanud reegli, et ei kirjakandja ega kuller saadetise üleandmiseks ruumidesse ei sisene. "Pensionide ja hüvitise maksmine toimub võimalusel õues, värskes õhus, selle võimaluse puudumisel trepikojas. Eluruumi kirjakandjad ohutuse huvides ei sisene. Erandite puhul – hooldekodud, liikumisvõimetu elanik – oleme koostöös SKA ja kohalike omavalitsustega leidnud teise lahenduse," kõneles Kaiv.