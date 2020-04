Varguse ohvriks langenu pani välja vaevatasu

Omanik rääkis, et sõiduriist oli varastatud lukustatud merekonteinerist, kus olid veel tööriistad, laste-ATV ja korralik murutraktor. Need olid kõik alles. Et varastatud ATV-d on kõrvalistel isikutel keeruline, et mitte öelda võimatu käivitada, viis varas saagi minema tõenäoliselt sõidukiga. Merekonteineri lukku ei õnnestunudki omanikul leida. See kas võeti pärast lõhkumist kaasa või visati kuskil eemal minema.