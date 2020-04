Kadrinasse kerkib betoonist rulapark

Kadrina valla arendusspetsialist Maris Aros ütles, et esialgse plaani kohaselt tahtis vald ehitushanke välja kuulutada juba aprillis, kuid praegu pole teada, kas see ka õnnestub. “Tahame, et ehitaja oleks asjalik ja suudaks ka kriisiolukorras tegutseda. Aga ma väga loodan, et saame siiski asja käima ja rulapark valmib plaanitud ajal,” rääkis ta.

Tegelikult on Kadrinas rulapark olemas, kuid Maris Arose sõnul on see amortiseerunud ja asub halvas kohas ning läheb uue valmimise korral lammutamisele. “Vana rulapark on kõrvalises ja varjulises kohas,” lausus ta. “See on amortiseerunud, vineerist atraktsioonid kolisevad ja see häirib ümberkaudseid elanikke. Uus tuleb Rakvere tee äärde, keskkooli niinimetatud õunaaeda, ning asukoht on mitme võimaliku hulgast välja valitud ja leidnud enamuse aktsepti. Ka on uues kohas ekstreemsportlased rohkem nähtaval,” rääkis Aros.