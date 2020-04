Nädala kaja: kõrgkoolitatud ukraina traktoristid ja teised

Pihta said kõigepealt kõikvõimalikud vahendajad ja mugavusteenuste pakkujad. Ehk siis need, keda pragmaatiliselt võttes tegelikult vaja polegi. Aga et neid Eestis nii palju on, on ausalt öeldes üllatus.

Tootev ja töötlev tööstus elab siiski edasi. Vähemalt esialgu. Ainult et need inimesed, kel on aega ja raha käia gurmeerestoranides söömas ja pidevalt end spaades kosutada, ei märka neid. Ja paraku on mugavusteenuste pakkujaid Eestis väga palju. Liiga palju! Tegelikku majanduslikku lisaväärtust tootvad ettevõtted ei jõua eriolukorras enam mugavusteenuseid üleval pidada.

Mõnes mõttes on eriolukord majandusele isegi hea, kui see ei kesta väga kaua ja ei hävita ka tootmisettevõtteid. Kaovad ära ettevõtted ja ettevõtjad, kes polegi võimelised ärimaailmas tegutsema. Kui juba esimesed paar nädalat eriolukorda tekitas mõnes firmas sügava kriisi – ei jõuta liisinguid ega üüre tasuda –, siis mis kurjavaimu ettevõte see niisugune on, kel üldse varusid pole? See ei ole mingi ettevõtlus, kui kogu põhivara on liisingus ja kogu “äri” seisneb mõnes õnnelikus juhuses, mistõttu sai odavalt osta ning kallilt müüa.

"Kui teie maasika- või kurgikasvatus on elujõuline vaid tänu odavatele ukrainlastele, siis tuleb teil lihtsalt oma firma kinni panna."