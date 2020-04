Tundub, et virulased suhtuvad eneseisolatsiooni väga suure põhjalikkusega. Kuidas muidu seletada pilti ühe Rakvere äärelinna majapidamise sissepääsust, mille ette on laotud korralik varu küttepuid. Huvitav, kas ukse kinnimüürimine on tagavarasissepääsu kasutava pererahva enda kätetöö või ulatasid abikäe hoolitsevad naabrid.