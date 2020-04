Kaja Kann (auto)portreteerib akadeemilist tänavatüdrukut

Iga asi, mida tehakse või öeldakse suust välja, on minu meelest hinnang. Filosoof Margus Otil on head mõisted “käesolev” ja “väesolev”. Kui miski tuua sealt väesolevast sfäärist siia, käesolevasse, siis see on juba hinnang. Aga koos sellega on asi ka lõppenud, kadunud, ära otsustatud. Need päris asjad on väesolevas, siis, kui veel ei otsusta. Võibolla tuleb see hinnete andmine minu osalemise tahtest ja arusaamise soovist. Tõesti, ma ei vaatle, ma osalen elus. Samm-sammult lõpetan mõtteid ja tegevusi. Üldse meeldib mulle “ei” rohkem kui “jaa”. Kui midagi jaatada, siis ma ei saa tegelikult midagi teada. Siis jätkub see, mis juba oli, see traditsiooniline elu. Aga mis siis mina sinna puutun?

"Maailm on täis üksikuid, omavahel kokkusobimatuid hetki. Neid märgates ja esmapilgul suvalistele seikadele tähelepanu pöörates moodustub mingi tervik. Selle terviku loob lugeja ise oma peas ja kujutelmas."

Kui te arvate, et kriitikust Kaja on rohkem päris Kaja kui raamatu Kaja, siis te küll eksite. Tsirkuse noored leiutasid juba ammu minu olemisest tingitud uue mõiste – “kajastama”. Mis tähendab Kaja moodi asjadele lähenema. Mingit situatsiooni mudides, süvenedes, tuleb sealt lõpuks välja üks teine asi. Sageli täiesti ajuvaba. Raamat ei kajasta, selle sõna klassikalises tähenduses, elu, vaid muudab seda. Ja igasugune muutus on vägivaldne, sest miski lõpetatakse. Mis saaks parem olla kui oma raevu seal väesolevas hoida ja selle abil ümbritsevat rünnata.

Lugedes tundus pealkirja “Tänavatüdruk” vastena kõige sobivam sõna “uulitsapoiss” – sest Kaja on otsekoheselt isepäine ja isemeelne tudeng –, ehkki sõnal “tänavatüdruk” on ka sootuks teistsugune, enesemüümisega seonduv sisu. Samas jäi kummitama ka vaimse enesemüümise või endaksjäämise teema. Kuivõrd on see mulje tõene või ekslik?

See, kas mulje on tõene või ekslik, ei ole minu öelda. Kui inimene midagi tunneb, siis ta tunneb seda päriselt. Sõna “tänavatüdruk” seondub mulle kodutusega. Aga tolle tüübi kodu seal raamatus on Tallinn. Selline positiivne – jälle hinnang – veidi suuremate mõõtmetega kodu.

Minaromaani kaanekujundus, kus sulatatakse kokku autor ja peategelane ja mida võib lugeda “Tänavatüdruk Kaja Kann”, viitab teose tõlgendusvõimalustele. Oli see teie või kunstnik Janno Preesalu idee jätta pealkirja mõtteotsad lahti?