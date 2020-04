Kuhu sundpaus kannab?

Tiina Mälberg lausub, et tema jaoks on praegu kõige keerulisem see, et ta ei saa minna oma vanemaid vaatama. “Hoolimata nädala lõpul algavast puhkusest ei saa ma praegu neile kevadistes aiatöödes abiks olla. See ei ole väga lihtne. Aga katsume hakkama saada, suhelda Skype’i ja telefoni teel nii tihti kui võimalik.” Ta lisab, et lastega on kõik korras. “Tütar pidi kooli kõrvalt veel möödunud reedeni Tartus ostukeskuses töötama, aga potentsiaalse viirusekandjana tuleb tal praegu rahulikult karantiinis olla. Seetõttu saigi nüüd koolitöödesse süveneda. Tal tuleb esitada veel üks kirjatöö ja siis jääb oodata Viljandi kultuuriakadeemia lõpuaktust. Poeg vabakutselise näitlejana elab praegu õhust ja armastusest, etendused ja paljud tööd jäävad ära, aga tal on kodu ja tagala olemas. Kui pole hetkel sissetulekut, on talupojatarkusega üht-teist kõrvale pandud, loodan. Elame päev korraga. Mingeid plaane ei saa teha, asjad lähevad nagu lähevad. Samas hakkab fantaasia jõude olemisest tööle ja uusi ideid idanema. Ideedest, mis inimene suudab välja mõelda, realiseerub aga ainult käputäis. Tuleb olla rõõmus, kui üldse mõni neist teoks saab,” arutleb näitleja.

“See, et mingi šokk või katastroof pidi juhtuma, oli tegelikult juba mõnda aega õhus. Et tuletada meelde, mis on ikkagi põhiväärtused, millised olulised asjad meie elus,” ütleb Mälberg. “Selleks on praegu toimuv väga hea. Ehk tekib mingi selginemine. Viimase aja liigne rahale, edukusele ja efektiivsusele orienteeritus ootab ülevaatamist. Head asjad vajavad küpsemiseks aega, kõike ei saa teha aina kiirustades. Ma ei tea, mis sellest tuleb ja kui raske saab olema, aga arvan, et mingisugune jõujoonte ümberpaiknemine toimub.”

Tiina Mälbergi meelest pole vaja pandeemias süüdlast otsida, pigem tuleb märgata, kuidas see võrdsustab inimesed. “Ole sa Hispaania printsess või Saaremaa sepp ja pillimees, ükskõik millise religioosse, rassilise või seksuaalse taustaga, noor või vana, mees või naine – kõik me oleme selles olukorras võrdsed,” arutleb ta. “Äkki aitab see mõista, kui olulised oleme üksteise jaoks. Ka nüüd, kui peame hoidma teise inimesega kahe meetri jagu vahemaad, on tähtis ühine kulgemine ja mõtlemine, aitamine, üksteisega arvestamine. Need on teemad, millele see ootamatu aeg tähelepanu juhib. Soov teistega koos olla on praegu väga enesekeskne. Tuleb olla üksi, hoolides teistest.” Oma mõtetega üksiolek sunnib inimesi endale otsa vaatama ja paljudel juhtudel ei pruugi peegelpilt olla meelepärane, tõdeb Mälberg. “Miks tekitab teadmine, et peame olema poolteist kuud kodus, meis ärevust, miks me ei saa nende emotsioonidega hakkama, miks tekivad enesehävituslikud mõtted või soov kedagi rünnata? Nende küsimustega peaks nüüd iga inimene leidma aega tegeleda.”