Riigimetsa majandamise keskus kiidab vastutustundlikke looduses liikujaid

“Rõõm on tõdeda, et enamik RMK matkaradadel liikujatest on tänaseks mõistnud riigis kehtiva eriolukorra tõsidust ja leidnud meie “Loodusega koos” kodulehe või äpi abil mõne vähem külastatava raja, kus turvaliselt üksi või koos perega jalutada. Ainuüksi viimase nädala jooksul on kodulehte külastatud 25 000 korda ning äppi alla laetud 4500 korda. Me teadsime, et eesti rahvas on metsa- ja looduserahvas, aga nii suur huvi meie matkaradade ja elektrooniliste kanalite vastu on meeldiv üllatus,” kõneles RMK külastuskorralduse osakonna juhataja Marge Rammo, kelle kolleegid on radadel olukorda seiramas, huvilisi suunamas ja armastatud külastusobjekte hooldamas seitse päeva nädalas.