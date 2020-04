Uus aeg lükkab sünnipäevapeod tulevikku

Ta sõnas, et see on ju ka nõndamoodi, et mida vanemaks saad, seda vähem on isu sünnipäeva tähistada. “Kirjutasin magistritööd ja jalutasin koeraga,” võttis Mari-Liis Küüsmaa tähtsa päeva kokku.

Vahepeal oli tema mõte siiski läinud eelmise aasta sünnipäevale – see oli olnud lihtsalt nii tore. Siis olid sõbrad ja lähedased tema juures, igavesti lahedaks tegid peo lauamängud ja karaoke. “Mulle on oluline, et saan olla inimestega, kes on mulle tähtsad. See teeb sünnipäeva eriliseks,” nentis ta.

Tema sõnutsi tundis ta kohtumiste keeluajal, tähistades päeva küll oma suure lemmiku, koeraga, puudust just teistest inimestest.

“Aga see on pikaajalisem tagajärg – mida kauem isolatsioon kestab, seda rohkem igatsed ka,” lausus Küüsmaa.

Kas uus aeg tõi teistmoodi meelespidamist lähedaste poolt, naine öelda ei oska. “Lähedastega räägid telefonitsi. Inimesed helistasid mõned korrad ja laulsid sünnipäevalaulu,” nentis ta. Külla ta mõistagi kedagi ei kutsunud, kallistada poleks nagunii kellegagi saanud.

Uue aja omamoodi olemise kohta ei oska ta miskit öelda. Sotsiaalmeedias on sünnipäevaõnnitlused tema meelest jäänud juba mõnda aega vähemaks, need pole enam nii popid. “Kuna ollakse isolatsioonis, eks võtavadki ühendust need, kelle jaoks oled oluline. Nad leiavad selle aja,” sõnas Küüsmaa.

Kodukontoris töötav naine nentis, et siiski tundis ta veidi puudust ka sellest, et meeskonnaliikmetele ei saanud üllatust teha, koos ei söödud head-paremat.

Kui noorsootööspetsialist peaks praegu välja käima idee, kuidas uuel ajal sünnipäeva pidada ühe noore inimesega, siis ... “Siis võiks temaga koos torti või kooki valmistada. Lihtne ja tore.”

Lihtsad asjad loevad. Üks on tema jaoks ka selge – oma sünnipäeva ta tagantjärele ei pea. Ent meelde 2020. aasta ja tänavune sünnipäev jäävad. “Kogu see kompott.”

Kevadine 60 aasta juubel toimub võibolla aasta lõpus

Pereisa Meelis Einstein, ühtlasi Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht, pidanuks eelmisel nädalal enda 60. sünnipäeva tähistama.

“Oli sünnipäeva tähistamise plaan ning kohad broneeritud, aga koosolemised tuli seekord ära jätta,” tõdes Meelis Einstein. Tema sõnul tuleb oodata ja vaadata, millised mõtted on pärast eriolukorra lõppemist – kas on veel soovi suuremat sorti koosviibimist organiseerida. Pereringis ei jäetud tähtpäeva aga unarusse. Õigel päeval korraldati perekondlikult pidulik õhtusöök.

Meelis Einstein pole enda perekonnas aga ainus, kel sünnipäev kevadel. “Jaapanlased tähistavad kõikide inimeste sünnipäeva aasta lõpus ühekorraga. Kas tasub neilt õppust võtta?” püstitas Meelis Einstein küsimuse, millele maksaks mõelda.