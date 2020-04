Korteriühistute liitu pahandab prügikastide kõrvale jäetav rämps

Korteriühistute liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ütles, et koristatakse hoogsalt nii tubades kui ka keldrites ja vanad mööblitükid, rõivad ja muu, mis koristuse käigus on üle jäänud, visatakse lihtsalt prügikasti kõrvale või jäetakse hoovile, kus need tuulega laiali lendavad või satuvad näriliste ja teiste saagiks. "Hoopis hulluks läheb aga asi siis, kui prügikasti kõrvale jäetakse ka värvijääke ja muid kemikaale, mis on ohtlikud jäätmed ja võivad raske õnnetuse kaasa tuua," lausus Dagmar Mattiisen.