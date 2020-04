Näppajad himustavad poodide desovahendeid

Varastele on hakanud huvi pakkuma desovahendid. Foto on illustratiivne.

Esmaspäevast tuleb kõik müügi- ja teenindussaalid, mis on inimestele avatud, varustada desinfitseerimisvahenditega. Kaupmehed on kogenud, et kriisiolukorras liiguvad ringi pikanäpumehed, kes varastavad desovahendeid.