Video: C-Jam koos tšellist Pärt Tarvasega palub helikeele kaudu kodus püsida

Nii loominguliselt ja naljakalt, kui vähegi suudate - sellise ülesande püstitasid C-Jami neli muusikut. Niimoodi omaette nokitsedes traageldati üheks muusikapala, mille sõnum kannab tarkust: koroonaviiruse ajal on tark kodus püsida.

Tšellokvartett C-Jam on unikaalne kooslus meestest, kes ei karda avardada piire ja püstitada endale enneolematuid väljakutseid. C-Jami liikmed pidasid plaani: kodukontsert jääb ära, kokku nad saada ei tohi.

"Mõtlesime, et sellisel ajal on inimesi vaja lõbustada, otsustasime, et teeme sellise video," rääkis Pärt Tarvas. Telefonidega filmiti igaühe kodus toimuv ülesse: kes mängis pilli elutoas, kes hoopis vannis.

Enda võtmesse kaverdati Judas Priesti hitt "Turbo Lover". 1986. aastal muusikataevasse lennanud lugu jutustab Tarvase sõnutsi tsiklitest ja kiirest liikumisest. "See on meie viimase plaadi nimilugu ja ühtlasi ka meie esimene pääsuke," lausus Tarvas.

Kuulajad on olnud rahul, muusikust koolijuht tunnistas, et nad toimetavad tasapisi edasi ja kavatsevad veel mõned palad inimesteni tuua. Aega selleks jagub.

Kunda muusikakooli direktor Pärt Tarvas ütles, et praegu istub ta karantiinis oma Tallinna kodus. Esinemisi ei ole, kodust välja ei saa.

"See on hea aeg iseendasse süveneda. Inspiratsiooni aeg, saab lugusid otsida ja noote kirjutada," lausus Tarvas. Ta nentis, et kui igapäevaselt on keeruline bändi tulevikku seada, siis, praegu on seda aega teha.

Muusikakoolis on hetkel muusika vaikinud, sügisest liituvad Kunda ja Aseri muusikakool üheks kooliks ja helisid täis ühendus hakkab tegutsema Viru-Nigula valla muusikakooli nime all. Tarvas tunnistas, et segane aeg ja kriis õpetavad meile ühte koma teist.

"Võib-olla muudab see Eesti muusikahariduse maastikku," sõnas Tarvas e-õppe kohta. Muusik lausus, et ta loodab, et suveks on koroonaaeg möödas. C-Jamil on plaanis juulikuus veidi mööda kodumaad tuuritada.

"Loodan, et elu hakkab normaliseeruma. Suveüritusi pole praegu veel ära jäetud," nentis Tarvas. Nii ta loodabki, et klassikalisi instrumente mängiv kollektiiv C-Jam vallutab varsti lavalaudu.

C-Jam koosseisu moodustavad Pärt Tarvas, Levi-Danel Mägila, Margus Uus ja Andreas Lend. C-Jam on tegutsenud alates 2004. aasta sügisest ja andnud kontserte nii Eestis kui välismaal. Lisaks kontserdisaalidele ja muudele vähegi mõeldavatele kohtadele on mängitud isegi soomustransportööril ja allveelaeval.

Ansambliseaded on need, mida peetakse ainulaadseks ja originaalseks.

Tšellokvartetis on ühendatud klassikaline keelpillikvartett, improvisatsiooniline big-band, metalne ja kaasakiskuv rock-muusika, tundlik ning emotsionaalne tšellokõla.

Koroonaviirusestki on laule tehtud nii siin- kui sealpool piiri.