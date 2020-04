Koondamislaine võtab hoogu juurde  

Kergete töörõivaste tootmise ja logistikaga tegelev tootmisettevõte Segers Eesti OÜ esitas sel nädalal töötukassale esmase teate 36 töötaja töölepingute kollektiivsest ülesütlemisest.

Töötukassale esitatud teate näol on tegemist esmase teavitamisega, millele järgneb vähemalt 15-päevane konsulteerimise ja lahenduste otsimise periood, mil täpsustatakse töölepingute ülesütlemise vajadus ja ulatus ning planeeritavad tegevused koondamise tagajärgede leevendamiseks. Pärast seda esitab tööandja töötukassale täpsustatud andmed (mis võivad erineda esmastest andmetest) kollektiivse koondamise kohta ja annab teada, kuidas on läinud konsulteerimine ja lahenduste otsimine. Ülesütlemisavaldused tohib tööandja töötajatele kätte anda alles pärast töötukassa teistkordset teavitamist. Töötajate töölepingud ei saa lõppeda varem, kui 30 kalendripäeva möödumisel sellest, mil tööandja töötukassat kollektiivsest koondamisest teist korda teavitas.

Töötukassa poole pöördus ka Harjumaal asuv Quant Eesti OÜ, kus jääb tööta 35 inimest. Koondamine on seotud Kunda Nordic Tsemendi koondamisega. Kuna Nordic Tsement pakkus tööd ka allhankijatele, mõjutab nende tootmise lõpetamine ka paljusid teisi ettevõtteid. 17. märtsil andis Kunda Nordic Tsement teada, et nende tehases jääb tööta 78 inimest, päev hiljem lõpetas Kunda Trans töösuhte 21 mehe-naisega.

Lääne-Virumaal on registreeritud töötute arv 1847, registreeritud töötuse määr 7,4 protsenti. Kogu riigis küündis keskmine töötuse määr 6,5 protsendini. Töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool ütles, et maakonna pingereas on Lääne-Virumaa viies. "Seda mitte positiivses võtmes. Aastaga on olnud töötuse määra kasv 24 protsenti," lausus Kool.

Kommunikatsiooni peaspetsialist sõnas, et viimasel paaril nädalal on märgata olulist töötuks registreerimise aktiivsuse kasvu.

"Eriolukorra alguses, 16.-22. märts, lisandus 107 töötut, eelmisel nädalal 106 inimest. Neljapäeva seisuga lisandus 112 uut registreeritud töötut. Töötuid on lisandunud just viimasel ajal. Lääne-Virumaa töötutest pea pooled on olnud arvel lühikest aega – alla kolme kuu,“ tähendas Lauri Kool.