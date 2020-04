Naiskodukaitse palub helistada pühapäeviti vanavanematele 

Naiskodukaitse küsib sotsiaalmeedias avaldatud üleskutses: "Millal sina viimati oma lähedastele helistasid? Järgmine parim hetk on praegu. Kui aga töönädalal pidevalt on kiire ja aeg libiseb käest, siis on pühapäev hoolivuse näitamiseks parim päev."

Naiskodukaitse kutsub üles vähemalt igal pühapäeval kuni eriolukorra lõpuni helistama oma vanavanematele. "Anname teada, et mõtleme neile ja ütleme, et nad on meile olulised – püsigem kodus," soovitab riigikaitseorganisatsioon.

Naiskodukaitse sõnab postituses: "Me püsime kodus, et viirus COVID-19 ei jõuaks meie lähedasteni, ainult nii säästame neid võimaliku nakatumise eest. Oleme erakordses olukorras, kus iga hetkega muutub sotsiaalse turvatunde loomine üha olulisemaks. Kuna vaba liikumine on piiratud, siis vajadus lähedastega kontakti hoida aina kasvab. Külastada lähedasi ei saa, küll aga saab neile tuge pakkuda helistades."