Kodumaale naasnud Rain Veideman: politsei küsis, kuidas on tervis

Neljapäeval läbi Frankfurdi Roomast Tallinnasse jõudnud 28-aastane korvpallur rääkis, et reis sujus tõrgeteta. Veidemani sõnul tuli eri infot korvpallihooaja võimalike arengute kohta palju, kuid mida aeg edasi, seda tõenäolisem tundus, et hooaega lõpuni siiski ei mängita. "Vaatasin nädala alguses huvi pärast lennukipileteid ja märkasin, et tulebki üks lend. Küsisin siis klubist ja sealt vastati, et nii või naa saab hooaeg kohe läbi ning võin minna," kõneles ta.