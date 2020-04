Rakvere tenniseparemik koondus ühe mütsi alla

Kaheksa võistkonnaga esiliiga karikavõistluste üheks favoriidiks peetavat pealinna võistkonda Aqva spordikeskuse siseväljakutel võõrustanud rakverlased tunnistasid küll külaliste 5:0 paremust, kuid sellest hoolimata oli neil võimalusi punktiskoor avada.

Neljast üksikmängust ja lõpetuseks paarismängust koosnenud matšis esindasid rakverlasi tiimi noorim liige, 18-aastane Oliver Varek ning kunagi treener Donat Masingu käe all tenniseõpetust saanud, kuid nüüd muudel elualadel toimetamise kõrvalt tennisemängu hobina harrastavad Siim Tuus, Sten Lume ja Randar Veispak.

Rakvere Tenniseklubi meeskonna kapten, mõni aasta tagasi ülikooli lõpetamise järel USA-st kodumaale naasnud Siim Tuus lausus esimest vastast iseloomustades, et tegu on alagrupi kõige tugevama tiimiga, mille moodustavad valdavas osas 18–19-aastased tegevsportlased. “Tänasel päeval on nad kindlasti alagrupi favoriidid. Ühel nende mängijal on kirjas ka ATP edetabeli punkt,” lisas ta. “Teistel on sarnaselt meiega koosseisus samuti selliseid veteranmängijaid.”

Rakvere Tenniseklubi meeskonna nimekirja kantud mängijaid iseloomustades lausus 30-aastane Tuus, et kõik mängijad on kodulinna patrioodid ja kedagi eriliselt tiimi esindama paluda pole tarvis. “Seekord olid meil rivis kindlad näod, kelle peale saab tavaliselt loota, kui nad on vähegi saadaval,” kõneles ta.

Lisaks juba mainitud tennisistidele nimetas Tuus USA-s Belmontis ülikooliõpingutega lõpusirgele jõudnud Hendrik Innot. “Tal läheb hästi ja ta on seal hästi mänginud, eriti paarismängus,” teadis meeskonna kapten rääkida. USA kõrval ka Suurbritannias kõrgharidust omandanud Marek Marksoo taastub põlveoperatsioonist.

Seda teed, et hakkame kedagi võistkonda ostma, me kindlasti ei lähe. Siim Tuus, Rakvere Tenniseklubi tiimi kapten

“Kirjas ta meil on ja eelmisel aastal mängis, aga nüüd läheb veel ikka aega, enne kui naaseb. Võibolla suvel on tagasi platsil, ei tea. Igatahes kõnnib ja liigub, aga tennisemäng on muidugi teine asi,” kõneles Siim Tuus. Ta lisas, et loomulikult loodetakse nooremate tiimiliikmete peale, et nemadki hakkaksid tegusid tegema. “Kaua meie siin ikka enam jaksame,” ütles ta muiates.

“Esiliiga on võrreldes teise liigaga midagi muud. Kui viimast tiimi koosseisu vaadata, siis on selle põhjal teine liiga ikka tegelikult meie õige koht, sest keegi meist enam aktiivselt trenni ei tee. Oliver Varek ja Raido Oolma on veel sellised aktiivsemad harjutajad.”

Tosinaliikmelises Rakvere Tenniseklubi tiimis on üles antud veel Indrek Krigul, Veiko Vassiljev, Artur Antropov, Enn Võsand, aga samuti väsimatu veteran Aare Kongi. Ehkki klubide karikavõistluste juhend lubab kaasata tiimi ka ühe välismängija, püüavad rakverlased hoida sama joont ja saavad hakkama oma meestega.

“Kui kellelgi tuleb mõni sõber välismaalt külla ja ta on nõus meie meeskonda esindama, siis küll. Seda teed, et hakkame kedagi nii-öelda sisse ostma, me kindlasti ei lähe. Sellisel juhul mängime juba pigem teises või kolmandas liigas,” rääkis Tuus.

Ta märkis veel, et meeldiv on klubide karikavõistluste juures just see, et juhendi muudatus annab kõikidele tiimidele võimaluse mängida oma kodupubliku ees. “Varem toimusid esiliiga mängud kõik ühes kohas, kas Tallinnas, Pärnus või Tartus,” märkis ta. Rakvere tennisepublik võttis uuenduse hästi vastu, sest matši Tondirabaga jälgis Aqva spordikeskuses hulk publikut.

Alagrupi teine matš MK Tenniseklubi esindusega Tartust loositi Rakvere Tenniseklubile heade mõtete linna ning otsustav, kolmas voor peetakse pealinlaste Pallase tenniseklubi esindusvõistkonnaga taas koduväljakul.

Nelja meeskonnaga alagrupi avavooru teises matšis võitis MK Tenniseklubi Pallase esimese tiimi haarava heitluste järel 3:2. Algse kava kohaselt pidanuks klubide karikavõistluste teise etapi matš olema peetud aprilli keskpaigaks ning kolmanda etapi kohtumine augusti alguseks. Kas ja kuidas klubide karikavõistlused tennises edasi kulgevad, näitab aeg.

Juhendi järgi tagab esiliiga võitja endale uueks hooajaks pääsu tugevaimasse Eesti liigasse (E-Liiga) ning kaks viimast siirduvad püsimajäämismängudele teise liiga kahe tugevamaga.