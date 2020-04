Juhtkiri: esimest korda ajaloos

Rakvere linna päevad ja traditsiooniline laat on siiamaani toimunud iga ilmaga – valagu vihma või lõõsaku päike. Linnapäevad on kreisilinna suve ava- ja tegelikkuses ka tippüritus, kus näeb neid, kellega iga päev kokku ei puutu. 18 000 külastajat mõne päeva jooksul näitavad meie linna väge täis olemist. Nii palju rakverlasi ja läänevirulasi ei too kodudest välja ilmselt ükski teine ettevõtmine.

Linnavalitsuse otsus ajal, mil keegi ei oska ette näha koroonakriisi kulgu ja linnapäevadeks valmistumine oleks väga keeruline, on arukas ja mõistetav. Võimalik, et juuni teisel nädalal tohime jälle mitmekesi koos jalutada, kohvikus istuda ja kontserte nautida, aga samavõrd on võimalik, et ei tohi. Seda näitab vaid aeg.