Eakad tunnevad isolatsioonis tõrjutust, hirmu ja valu

Kas Siret Kotka või mõni teine riigikogus istuv poliitik võiks selgitada, kes mu koeraga siis jalutama läheb. Mu sõbrannal on kass. Ka tema on hädas, sest liivakast hakkab täis saama.”

Milvi, vanuselt iginoor ja muldvana, vastas küsimusele, kuidas ta hakkama saab, et kui kuidagi enam ei saa, siis kuidagi ikka saab. Peaasi, et ei kaotaks huumorimeelt.

“Ehk ongi inimestel varsti palju kasu kokkuostetud peldikupaberist. Teledoktor Viktor Vassiljev küll väitis, et koroona ei ole kõhulahtisus, aga kui paberit korralikult ümber pea ja näo mässida, oleks see üks meede, et vihatud viirust poodi minnes vältida. Kaitsemaske ega desovahendeid pole mitte kusagilt saada, neid ei jätku isegi meedikutele. Ei tea, kas õhukesi vihmakeepe on veel müügil. Need peaksid ju asendama kaitseülikonda. Mina igatahes ei kavatse jääda koju kinnise ukse taha surma ootama. Õnneks ­jaksan veel kepi najal poodi koperdada.”

Üks eakas härra oli väga pahane poliitikute peale. “Minu ainuke poeg pidi Soome jääma ja koju enam ei pääse. Hää küll, Kalevipoeg Soome ehitaja kohta öeldes ei solva enam ammu mitte kedagi. Küll aga istub praegu jõude kultuuriminister, kes sõimas kord inimesi, kes võõrsil töötavad, mugavuspagulasteks. Ma mäletan seda väga hästi, poiss oli just Soome tööle läinud. Mõned poliitikud ja ametnikud on ju nüüd ise mugavuspagulased,” põrutas vana mees.

“Komejandimajad pandi kinni, lauljatel enam laulda ei lasta, kuna levib ju see va koroona. Mille eest need seltsimehed kultuuriministeeriumis palka saavad?”

Küsimuse peale, kuidas mina teda aidata saan, vastas vana mees, et hea, kui kellegagi rääkidagi saab, sest ta kardab natuke, mis juhtuma hakkab. “Surma ma ei karda, sest elu ongi surmaga lõppev haigus. Küll aga ei tohiks vanu inimesi suruda nelja seina vahele, justkui nemad oleksid kõige segavam faktor. Et siis on rahu majas ja bakteripolitseinikud saavad toimetada seal, kus rohkem rahvast liigub, et kontrollida, kas ikka pikivahe vastab normatiividele. Ei oskagi muud enam kosta, kui tule taevas appi.”

Siinkirjutaja saab viimasel ajal palju selliseid kõnesid. Eakatelt, kes helistavad abipakkumise kuulutuse peale. Kõige rohkem on nelja seina vahele jäänud vanad inimesed nördinud selle üle, et mitte kellegagi pole rääkida, infot kostab küll raadiost ja televiisorist, söögi alla ja söögi peale. Kui aga hakkad mõnd numbrit valima, on telefon kinni või pandud ootele. Kohalik sotsiaalamet ka ei vasta või valitud number annab samuti kinnist tooni. Ja mõnedel vanakestel, kes praegu peaksid isolatsioonis viibima, polegi kontakt­andmeid.