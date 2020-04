Linnapäevad jäävad tänavu toimumata

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et suurürituste korraldamisel on väga palju toimetamist. “Inimeste tervis ja turvalisus on ürituste toimumisest tähtsamad,” ütles ta.

Alte sõnul oli üheks oluliseks kaalukeeleks linnapäevade ära jätmise juures asjaolu, et seni pole nende korraldamiseks veel kulutusi tehtud. “Loomulikult oleks võinud ju oodata ja loota, aga niisugune kahevahelolek pole sugugi rõõmustav,” nentis kultuurikeskuse direktor.

Eve Alte lubas, et need kauplejad, kes linnapäevade kreisilaadaks müügipileti on soetanud, saavad selle eest tasutud raha tagasi. Tema sõnul on umbes pooled kauplejatest kohatasu ära maksnud, ülejäänud aga võtnud äraootava seisukoha.

Rakvere linna sünnipäeva, õigemini päeva, mil Taani kuningas Erik IV Menved Rakverele linnaõigused andis, on 12. juunil tähistatud varemgi, linnapäevade nime all on üritust peetud alates 2002. aastast, mil möödus 700 aastat Rakverele linnaõiguste andmisest. Seni pole linnapäevad ära jäänud, tänavused olnuks järjekorras üheksateistkümnendad.

Koos linnapäevadega jääb ära ka kodukohvikute nädal, mis on üks osa linnapäevade programmist. Tänavuste linnapäevade kultuuriprogrammi tähtürituseks oleks olnud Metsatöllu ja RAM-i ühiskontsert 12. juuni õhtul. Ning teistmoodi kui viimastel aastatel oli kreisilaat, mis on Pikalt tänavalt ilmselt jäädavalt Kastani puiesteele kolinud, kavandatud taas kahepäevasena.

1. maile kavandatud Pika tänava avamise asemel tuleb Eve Alte sõnul Pika tänava pidu, ja tõenäoliselt septembris. “Avamiseks ei tahaks seda enam siis kuidagi nimetada, aga peo teeme ikka,” lubas ta. Milline see täpselt tuleb, ei ole praegu veel teada. Kindlasti kaasatakse kohalikke taidlejaid, ent ilmselt ka esinejaid kaugemalt.

“Loodame, et saame teisel poolaastal linnarahvale sisukaid üritusi pakkuda,” rääkis Alte, kuid lisas, et paljugi sõltub sellest, millal eriolukord lõppeb ja kas pärast seda tuleb veel mingeid konkreetseid käske või keeldusid kultuuriürituste korraldajatele. “Kui mingid käsulauad antakse, siis peame loomulikult neid järgima,” nentis ta.