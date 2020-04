Aasta tervisedendajaks sai Kaidy Aljama ja tervisesõbraks MTÜ Peaasjad

Ühing leiab, et praeguse olukorra valguses on saanud selgemaks kui kunagi varem, millise tähtsusega on rahvastiku tervise edendamine. Nõnda kuulutas Eesti Tervisedenduse Ühing ülemaailmsel tervisepäeval välja tunnustatavad, kes loovad paremat tulevikku eelkõige tervisedenduse ja vaimse tervise eest seistes.

Kaidy Aljama on pea kümne aasta jooksul panustanud inimeste tervisesse nii lasteaia, maakonna kui ka riigi tasandil. Kaidy on pikaaegne ja aktiivne Eesti Tervisedenduse Ühingu liige ning on kuulunud ka ühingu juhatusse. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedenduse eriala.

Praegu töötab Kaidy AljamaTervise Arengu Instituudis paikkonna tervisedenduse arendajana ja õpetab ta vilistlasena Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ühing märgib, et Aljama on oma erialase hariduse, erinevates organisatsioonides töötamise kogemuse ja suurepäraste tervisedendaja omadustega loonud olulist väärtust paikkonna tervisedenduse jaoks. Ta oskab meeskondi juhtida, teeb oma tööd entusiasmi ja kirega ning suhtub ellu huumoriga.

MTÜ Peaasjad tegevus on suunatud kasvavale ning üha enam tähelepanu vajavale rahvatervise teemale – vaimse tervise hoidmisele. Nad kaasavad enda tegevustesse erinevaid spetsialiste ning olulise sihtrühmana ka noori läbi Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise. 2017. ja 2018. aastal viidi läbi sotsiaalmeediakampaania Must lumi, depressiooni sõeltest on leidnud laialdast kasutust. Ka praegu on võimalik nende veebilehe peaasi.ee kaudu küsida nõu vaimse tervise spetsialistilt. MTÜ Peaasjad on tegutsenud pikaajaliselt ning tõenduspõhiselt. Praegusel kriisiajal panustavad nad oma liikmetega aktiivselt sellesse, et aidata inimestel toime tulla muutunud elukorraldusega.

Eesti Tervisedenduse Ühing on 1997. aastal asutatud rahvatervise valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ühendav organisatsioon. Aasta tervisesõpra valiti 11. korda ja aasta tervisedendajat 12. korda.

Aasta tervisesõbra tiitli on varem saanud Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade "Ringvaade", kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS, doktor Margus Viigimaa ja Tamo Vahemets.