Profid rüüstasid Udriku mõisa

Mõisa omanikud on Venemaal. Majapidamise hooldaja rääkis, et mõisasse tungiti läbi aia, kuhu on sisse lõigatud augud. Pikanäpumehi ootas tee ääres sõiduk, millega varastatud kraam minema viidi.

Mõis on poolenisti valve all, kuid vargad käisid just selles pooles, mis valve all ei ole. See annab alust oletada, et teati kuhu minna ja mida võtta.