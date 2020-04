Lääne-Virumaal lisandus ööpäevaga kaks koroonahaiget, Eestis 42

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus ütles, et temal on täna keskpäevaks teada, et Lääne-Virumaal on 13 inimest saanud koroonaviiruse diagnoosi. "Positiivse diagnoosi sai meie registri järgi Rakvere inimene, kes on varasemalt positiivse diagnoosi saanud inimese leibkonna liige," lausus Muusikus.

Arvulise segaduse kohta nentis Muusikus, et statistiline vahe tuleb sellest, et aruandlus tuleb enne, kui info sisestatakse infosüsteemidesse. "Meie praegu ei näe teist diagnoosi saanud inimest," nentis Muusikus.

Haiglaravil on maakonna raviasutuses üks inimene. Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev ütles, et eile sai kaks inimest koju. "Nad jätkavad ravi isolatsioonis. Meie juures on veel üks inimene ja tema seisund on stabiilne. Juurde pole kedagi hospitaliseeritud," lausus Suurkaev.

Statistika järgi on Lääne-Virumaal koroona diagnoositud veel kahel inimesel. Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus lausus, et nii see pole. "Terviseinfo süsteemis jooksevad rahvastikuregistri aadressid, pole midagi teha. Kui korraks ära parandame, tuleb info tagasi. Kaks inimest on olnud Lääne-Virumaa aadressiga, aga nad elavad ammu Tallinnas. Nemad on jooksnud maakonna statistikasse sisse. Muudame ära," rääkis Muusikus.

Tänase seisuga on hooldekodud jätkuvalt puhtad. "Laustestimine on tehtud Tammiku hooldekodus, mis jäi karantiini. Eri hooldekodudes oleme teinud üksikuid teste: Rakveres, Kundas, Väike-Maarjas ja Tapal. Need on olnud negatiivsed," kõneles Muusikus.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonajuhte juurde Harjumaal (18), Saaremaal (13), Pärnumaal (3). Raplamaal ja Ida-Virumaal lisandus 2, Tartu maakonnas 1 ja teadmata isikukoodiga oli 1 positiivne vastus.

7. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 12 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 69 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Ida-Viru keskhaiglas ravil olnud 92-aastane mees ja Kuressaare haiglas olnud 84-aastane naine. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 21 inimest.

Eestis on tehtud 23 546 testi, nendest 1149 ehk 5 protsenti olid positiivsed, nendest 38 protsenti Saare maakonna ja 31 protsenti Harju maakonna elanikud. Ida-Viru, Pärnu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6 protsenti. Vanusgruppide vaates on 26 protsenti positiivse proovi andnud eakad (vanuses 65+). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit: www.terviseamet.ee/koroonakaart.