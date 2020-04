Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht: rohkem on vaja tegelda ennetusega

Holzmanni sõnul ei saa ta selle prognoosiga nõustuda ega seda ümber lükata. Tõsi, Ida-Virus hakkavad juba nakatumise poolest silma paistma regioonid. Holzmann tõi näiteks Alutaguse valla ja Kohtla-Järve. "Narvas on nakatumist vähem," sõnas täna lõuna ajal koos Ida prefekti ja Narva linnapeaga piirilinnas olnud Holzmann. "Aga ma ei tea, mis juhtub nädala pärast," nentis ta. Küll aga märkis regionaalse kriisikomisjoni juht, et ohtudest rääkimine on hea, sest see sunnib inimesi veel suuremale ettevaatlikkusele. Et veel rohkem hakataks tähelepanu pöörama ennetustööle. Holzmann rõhutas, et inimesed ei pea mitte ainult täpselt reeglitest kinni pidama, vaid tegema isegi natuke rohkem, et nakatumisoht oleks võimalikult väike.