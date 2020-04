Rakverlane asus naiste võrkpallikoondise treeneri ametisse

Rainer Vassiljev lausus, et peamine, miks ta rahvusnaiskonna tegemistega end sidus, oli peatreeneri väga konkreetne huvi tema vastu. "Minuga ühendust võttes oli tal väga selge soov ja nägemus, kuidas mind naiste koondise tegemistesse enda kõrvale kaasata," rääkis. ta. "Igal juhul on tegemist tipptasemel treeneriga, kellelt on kindlasti päris huvitav üht-teist ka enda jaoks kõrva taha panna."

Vassiljev lisas, et treeneriametis käib elukestev õpe. "Siin pole aega loorberitel puhata, sest võrkpall on viimaste aastatega nii palju muutunud. Et ajaga kaasas käia, peab olema toimuvaga kursis ja jälgima lisaks kodusele võrkpallielule seda, mis toimub mujal."

Praegu Lõuna-Prantsusmaal Cannes'is viibiv Micelli lausus, et on Vassiljevi tegemistega pisut tuttav varasemast ajast. "Meid tutvustati, kui Gianni (Gheorghe Crețu – M. M.) lõpetas töö Eestis. Samuti olen kursis, et ta töötas mitu aastat Poolas," rääkis Eesti naiskonna värske peatreener. "Mul jäi temast kohe esimese kohtumise põhjal hea mulje ja ta on minu jaoks õige inimene, kellega koos töötada."

Eesti võrkpallinaiskonna uus peatreener Lorenzo Micelli. FOTO: Tairo Lutter

Lorenzo Micelli sõnul harjutavad paarkümmend naiste võrkpallikoondise kandidaati esialgu üldkehalise ettevalmistuse treeneri koostatud individuaalsete kavade alusel.

"Kui olukord võimaldab, siis alustame ühistreeningutega juuni keskel, ja kui mitte, siis hiljemalt juuli keskpaigas. Praegune olukord ei lähe päris kindlasti meie algsete plaanidega kokku, sest tahtsime juba maikuust alates hakata kõvasti koos tööle," rääkis Micelli. "Nüüd eelistan alustada juunis, sest niikuinii istuvad kõik justkui vangis. Naised on kindlasti väga motiveeritud ja ootavad pikisilmi ühistreeningute algust. Me ei tea veel, milline olukord juunis valitseb, aga praegu on selline plaan. Põhiline on muidugi, et poleks mingit ohtu tervisele, ning seetõttu on hetkel mõttetu tulevikku ennustada."