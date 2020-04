Lasteaednikust on saanud aednik

"Lapsed jõudsid tänavu märtsi algul seemned külvata enne kui tuli eriolukord," nimetas Heidi Jakobson, kelle hoole all on praegu rühmas üks laps ning sajad taimed.

"Kuidas me tänavu taimi müüme, ei teagi täpselt. Üks mõte on panna need lasteaia värava taha ning kõrvale karp, kuhu ostjad saavad raha panna, aga mõtleme veel," kostis õpetaja ja märkis, et kui mullu jagati sotsiaalmeedias kuulutust, et soovijatele ollakse valmis taimi koguni koju tooma, tuli tellimus isegi Tallinnast. "Nii kaugele me siiski viima ei hakanud," lisas õpetaja.