Tervishoiutöötaja õpetab: kuidas kaitsemaski õigesti ette panna?

Maskidel on ühes servas klamber – maski ette pannes aseta see klambrikoht nina peale. Seejärel tuleks mask tõmmata lahti suunaga ülevalt alla nii, et see kataks kogu näopiirkonna. Kui tegemist on ühevärvilise maskiga, on hea meelde jätta, et maski voldid peavad olema suunaga ülevalt alla.