Lääne-Viru apteekidesse jõuavad kaitsemaskid kolmapäeval

Benu apteegi frantsiisijuhi proviisor Kaidi Kelti sõnul on Eestis müügile jõudmas kauaoodatud kaitsemaskide partii piisavalt suur, et mõistliku ostlemise puhul suudetakse katta võimalikult paljude eestimaalaste esmane maskivajadus. "Tegemist on hetkel kriitilise tootega. Eesmärgiga tagada maskide jagumine võimalikult paljudele kaasmaalastele, oleme jaotanud maskid 10 kaupa pakenditesse, et võimaldada osta ka väiksemaid koguseid. Kui inimene püsib praegu perega kodus ja ta ei plaani lähiajal rahvarohkeid kohti külastada, siis ei peaks maski pärast ka apteegikäiku kohe ette võtma, vaid võib seda teha siis, kui selleks on reaalselt vajadus," rääkis Kelt ja lisas, et antud maskide kogus ei jää ka viimaseks, mis apteeki jõuab.

Kelti sõnul ei tohiks unustada, et maski kandmine ei anna koroonaviirusesse (SARS-CoV-2) nakatumise eest 100-protsendilist kaitset. "Apteegis müüdavate maskide näol on tegemist hügieenitootega, mis pakub piisavat kaitset, et aidata vältida nakatumist, kuid parima kaitse viiruse leviku vastu annab siiski kodus püsimine. Kel aga on hädavajalikke käike avalikes kohtades, siis on igal juhul soovitav kaitsemaski kanda, järgides selle kasutamise juhendit. Üldjuhul on apteegis müüdava maski maksimaalne kandmise aeg kolm tundi. Pärast maski vahetust on vajalik hoolikas kätepesu," rõhutas proviisor Kelt.