Meditsiinistaabid toetavad koduspüsimiskampaaniat

"Samas me näeme ka, et ootamatult saabunud soe kevad on inimesed taas õue toonud ning viimaste päevade veidi stabiilsemad uudised on tekitanud inimestes ootuse ja lootuse, et kõige hullem on vist möödas," ütles Talving. "Me väga tahaks loota, et see tõepoolest nii on, kuid palun pingutame veel. Me ei tohi praegu kaotada valvsust. Me peame kõik koos veel kinni pidama eriolukorra reeglitest, püsima kodus ja hoidma distantsi just seetõttu, et epideemia lõpuks alistada."