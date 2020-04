Virulane Šveitsi saalihokiliigas: miks mitte võtta medal

Praegu Zürichi äärelinnas, umbes Tallinna Nõmme linnaosa sarnases kohas elav ja talle ette antud treeningukava järgi iseseisvalt viiel päeval nädalas harjutav Katrin Kivirand tõdes, et Šveits on Euroopas justkui koroonaviiruse epitsentris, sest seda ümbritsevad Itaalia, Prantsusmaa, Austria ja Saksamaa. Et sportlane kodust eemale ei satu, pole tal mingeid halbu kogemusi õnneks ette tulnud. “Olukord on enam-vähem sama kui Eestis: kõik kohad on suletud ja kuskile välja sööma või kinno minna ei saa. Väljas ja poes saab käia, aga muidu peab püsima kodus,” tähendas ta.