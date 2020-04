Vaade: tõrvatilk meepotis

Kurb on aga see, et niisuguste pahalaste korralekutsumiseks võimalusi eriti polegi. Politsei jaoks on nende püüdmine kuuendajärguline, muinsuskaitsel napib inimesi ja õigusi. Kõige paremini aitab naabrivalve. Või siis oma nii-öelda ihu­detektoristi omamine, nagu tänase lehe esiküljeloos juttu on. Aga ka sel puhul peab naabrivalve ikkagi toimima, et suvalised tüübid aaretejahile ei pääseks.