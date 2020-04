Repliik: oluline on säilitada meelerahu

Valdav osa inimestest on leidlikud igas olukorras. Nii võib toote defitsiit käima lükata kas uue äri või hobi. Üks viimase kuu peateemasid on seotud kaitsemaskidega. Neid propageeritakse, samas on neist puudus. Agarad nobenäpud hakkasid ise kodus õmblema. See algatus tehti maatasa – õige mask peab olema õigest materjalist.