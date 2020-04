Kristi Moldau: “Rääkige oma töötajatega ausalt”

Praegu võtavad oma koroonaviirus ja keskkonnanõuded, mis on aga maailmas uued suundumused, mis võivad lähiajal tööturgu mõjutada?

Praegu on olukord selline, et majandusteadlased ei ole kindlad, milline on maailm pärast viirust, kas me jätkame sealt, kus jäime pooleli, kas meie majandus, elukorraldus muutuvad täiesti. Praegu on kõige tähtsam tervis ja tervishoiusüsteemi vastupidamine. Hea on see, et suhteliselt kiiresti on kõik hakanud tegutsema – juba on alustatud majandust toetavate meetmetega, töötukassast saab töötasu hüvitamise toetust.

Viiruseaeg saab siiski kas varem või hiljem läbi. Liigume pool aastat edasi. Milline näeb siis välja Rakvere töötukassa kontor?

Selge on see, et töö korraldatakse ümber, sellega on töötukassa juba tegelenud ka. Kuna loodi uus hüvitis – töötasu hüvitis –, tähendab see, et paljud inimesed hakkasid sellega tegelema. Kui vaja, siis tuleb suurendada klientide teenindamisega tegelevate nõustajate arvu.

Kui võrrelda aga praegust kriisi eelmisega, siis palju on liikunud internetti. Juba praegu on näha, et e-kanalid on muutunud populaarseks – avaldusi saab esitada meie iseteenindusportaalis, paljud otsused, hüvitiste määramine on kolinud sinna. Seega kohale tulemist on tulevikus ilmselgelt vähem. Kui palju on töötuid? Loodetavasti on poole aasta pärast suurem ehmatus möödas.

Tänasel päeval on raske just see, et keegi ei tea, kui kaua olukord kestab. Poole aasta pärast on loodetavasti siiski poed lahti ja tootmine võimalik. Kindlasti ei ole me poole aasta pärast sellises seisus, nagu olime enne eriolukorda, kui me rääkisime neljapäevasest töönädalast ja tööõnnest, aga loodetavasti on majanduse külmunud olek siiski läbi.

Tuleme tagasi tänasesse. Meil on kriis, maakond on täis pikitud suuri ettevõtteid. Tundub, et Lääne-Virumaal on sotsiaalne krahh võimalik. Mida teeb töötukassa?

Kuigi nüüdne kriis on väga eriline, on meil üht-teist võimalik siiski ajaloost kasutada. Töötukassal on olemas 2008.–2010. aasta kogemus. Saame hakkama järsu töötuse kasvuga ja täna on meil olemas ka rahaline tugi, et hüvitised inimestele ära maksta.

Eelmise kriisi ajal tõsteti näiteks järsult töötuskindlustusmaksu, sest muud moodi poleks saanud inimestele toetusi ja hüvitisi maksta, praegu on meie rahaline seis oluliselt parem. Olemas on kogemus, kuidas inimesed hakkavad kriisi ajal käituma, milliseid töökohti otsima.

"Nii tööandjad kui ka töötajad peaksid arvestama sellega, et keegi pole tekkinud olukorras süüdi, keegi pole sellises olukorras varem olnud. Palun olge teineteise vastu ausad, arutage võimalusi, kuidas saate selle aja üle elada."

Kui veel kolm kuud tagasi tegelesid ettevõtted oma brändimisega, siis nüüd on olukord täiesti teine. Meie peame leidma selle koha, kus töötaja leiaks sellise töö, mis talle sobib, ja tööandja töötaja, keda ta vajab.