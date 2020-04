Andrus Albrecht ehk Bonzo laulab õhtu täis armastust

Andrus Albrechti ehk Bonzo tänane veebikontsert kannab peakirja “Õhtu täis armastust”. Sellise näeb ette Rakvere kultuurikeskuse kontserdisarja “Elu pärast aega ...” kontseptsioon. “Ilus pealkiri on,” ütleb muusik muheledes. “Mul ei ole selle vastu midagi.”

Muusik räägib, et talle pakuti võimalust sõnastada pealkiri ümber, aga kuna tegu on sarja kontseptsiooniga, jääb, nagu on. “Eks sellega seoses lasub minul mingi teatav koorem või vastutus, et see õhtu armastust ka täis oleks. Annan endast igal juhul parima, et see tõesti oleks nii.”

Bonzo räägib, et tal pole tavaks kontsertideks kava kokku panna, vaid ta improviseerib lugude järjekorra kohapeal. “Märgin endale mõned lood, mida võiksin ja tahaksin esitada. Vaatan, kuidas publik on, missugune olustik ja vaib on kontserdisaalis.”

Veebikontserdil seisab ta aga publiku asemel silmitsi kaameraga. “Tuleb endale võimalikult hästi ette kujutada inimesi, kes kontserti jälgivad,” lausub ta.

Kuigi live-veebikontserdil on arvutiekraanilt näha, kui palju on kuulajaid, ning kommentaaridesse ilmub laulusoove, arvab Bonzo, et samal ajal laulda, pille mängida ja kommentaare jälgida ta ei jõuaks. Selleks on ta kutsunud appi poja, kes tegeleb kontserdi tehnilise poolega ja kellega koos ka “natuke pilli mängitakse”.

Muusiku sõnul võib mõne kontserdi kommentaarides soovitud loo laulda küll, kui just ei küsita väga vana pala. “Kui olen suuteline ära mängima, siis ikka teen,” lubab ta.

Kontserti alustada plaanib Bonzo mõneti tavatult. “Mõtlesin, et toas, kus hakkan kontserti tegema, on hästi palju pille, võibolla alustan kontserti harmooniumiimprovisatsiooniga. Ma pole küll veel jõudnud pilli taha istuda, aga selline mõte on – alustada kontserti ilusate harmooniumikõladega,” rääkis ta.

Mis puutub muusiku igapäevaellu, siis tõdeb ta, et muusikainimestele on kriis andnud tugeva hoobi: lähikuude kontserdid ja esinemised on tühistatud ning vaid autorite ühingu kaudu tilgub veidi honorari. “Kontserditegevuse katkemine on eelarveliselt üpris kõva pauk,” tunnistab Bonzo. Ütleb, et pole varude koguja, pigem on elanud peost suhu. “Otsustasin, et ei hakka väga põdema, võtan päev korraga. Õnneks tegelen natuke toidu tootmisega ja see on mul nina kergelt vee peal hoidnud. Saan hakkama, kuigi see ei ole lihtne.”

"Inimene areneb ja saabki targemaks aja jooksul." Andrus Albrecht alias Bonzo, muusik

Andrus Albrecht räägib, et kuigi ta ei karda viirust ega surma, pelgab ta sellega kaasnevat totaalset majanduskrahhi, massipsühhoose, kuulujutte. “See hirmutab. Mõtlen, kuhumaani see võib välja minna. Aga eks peame ise olema tublid ja hoolivad ja arvestama sellega, et elame just niisugusel ajal,” arutleb ta.

Päev korraga elades tekib Bonzol ka uut muusikat. “Ma ei ütleks, et olen aja ülejäägist rohkem kitarri haaranud, teisalt olen selline laulukirjutaja, kes ei istu iga päev kindlal kellaajal laua taha, et hakata lugu kirjutama. Siis ei tule mul tavaliselt midagi välja. Mul on hakanud juhtuma, et kui käib mingisugune sähvakas, siis võtan pilli ja vormistan loo ära. Teen loo siis, kui mul jookseb meloodia ja jookseb tekst ja olen võimeline selle enam-vähem ühekorraga ära vormistama. Siis tunnen, et see lugu on minu jaoks hästi,” kõneleb muusik.

Bonzo meenutab, et kunagi – vist aastal 2004 – seadis ta sihiks igal aastal plaat välja anda ja selleks “tuli ka jõuga lugusid teha”.

Tagantjärele tundub see talle arulage. “Inimene areneb ja saabki targemaks aja jooksul. Nüüd teen loo, kui mulle antakse see hetk ja võimalus. Tunnen üsna kindlasti ära, kui see hetk on kätte jõudnud. Mõni nimetab seda inspiratsiooniks, mina nimetan hetkeks. Lihtsalt hetk.”

Andrus Albrecht kavatses mõne aja eest loobuda oma esinejanimest ja tema viimati ilmunud plaat kandis pealkirja “Ma olin Bonzo”.

See tekitas aga laulja sõnul publikus omajagu segadust, ning ehkki plaatidele paneb ta edaspidi pärisnime, ei jäta ta kuulajate ja kontserdikorraldajate soovil ka hüüdnime unarusse.

“On räägitud, et kui öelda või kirjutada Bonzo, tuleb inimestel kohe pilt silme ette. Las olla siis Andrus Bonzo Albrecht, siis on aus igatpidi ja kõik on rahul,” kõneleb muusik.