Rahvakultuuri keskus muutis nime, logo ja kodulehte

Eesti rahvakultuuri keskuse uus logo põhineb rahvapärimuslikul ornamendil – ilmarattal. Selle kodarad sümboliseerivad kaheksat ilmakaart ning nende keskpunkt rahvapärandi üksikute osade – kunsti, käsitöö, rahvatantsu, muusika, näitekunsti, luule, tavade, toidukultuuri ja palju muu pärandisse kuuluva kohtumist. Logo stiliseering on tikandil põhinev ja see väljendab ehedust, isetegemist, erilisust ning teatavat korrapäratust – olulisi väärtusi, mis rahvakultuuri loovad ja edasi kannavad.

Võrreldes eelmise kodulehega on uuel lehel enam tähelepanu pööratud lihtsusele ja info leitavusele. Lisandunud on ka vaegnägijate vaade. “Üllatava energialaengu saavad need, kes külastavad meie uut kodulehte ning tutvuvad rahvakultuuri valdkondade peremärkide ning nende kasutamisvõimalustega,” ütles Eesti rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister.