Koolireform kogus pigem poolthääli. 90 aasta eest Virumaal

Koolivõrgu kujundamine võetakse har.-sots.-ministeeriumi võimupiirkonda. Ministeeriumis on valmimas koolide järelvalve seadus, algkoolide seaduse parandused j. m. Tagavara õpetajte arvu vähendatakse 50% võrra. Õpetajate vallandamine ja ümberpaigutamine tehakse lihtsamaks, et ei korduks enam kurikuulsad Kildu lood. Välja kuulutati ka odavate ja otstarbekohaste koolimajade plaanide võistlus, ning härrastemajade kasutamiseks koolimajadena ei tehta takistusi.

3. Ehkki haridusministri sammudele seni vaenulikult on reageerinud vaid vastasrind, on sealgi kiidetud õigeks enamik seminaride sulgemismotiividest. Ka aval. algkoolide võrgu reguleerimise kohta pole toodud rabavaid vastuväiteid. Praegusel majanduslikul kriisiajal ei saa ju loopida miljoneid laiutamiseiks haridusalal.

Talumajapidamiste kokkuvarisemiste arvu järjekindla suurenemisega on põllumehed aetud meeleheitele. Raudne kokkuhoid võib tuua siin parandusi, arvestades ka sellega, et lähematel aastatel kulud eelarves tõusevad hariduse, välisvõlgade j. m. alal veel 7.500.000 kr. võrra.

Ka vähenevat maa-algkoolides õpetajate suvepuhkus. Olgugi, et kasvatustöö on närvesööv, ei ole paarinädalaline lühenemine veel mingi sotsiaalne kuritegu.

Täielikult on seni vaikind aga õp. kutseorganisatsioonid. Eesti õp. liit on protesteerind vaid paari pisiasja puhul, üldiselt kuuldub, et uuendusi aktsepteeritakse rahuldustundega. Võru õp. liit on seda isegi avalikult toonitanud.