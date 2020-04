Rakvere täiskasvanute gümnaasium ja Põlula kool lähevad hingusele

Rakvere täiskasvanute gümnaasium (RTG) lõpetab tegevuse augustikuu viimasest päevast. Uuest kooliaastast on võimalik täiskasvanutel, kes soovivad alustada või jätkata keskhariduse omandamist, teha seda Rakvere ametikoolis.

Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba rääkis, et veebruari lõpust on sisseastumisvastuvõtt SAIS-i keskkonnas avatud. Märtsi keskpaigast on kooliga võetud ühendust ka telefonitsi ja ainuüksi kahe nädala jooksul on laekunud 30 sooviavaldust. “Võtame kõik soovijad vastu,” lausus Kuno Rooba.

Suure tõenäosusega kuulutab ametikool sel nädalal mitme õpetaja leidmiseks välja konkursi. “Vajame täiskohaga emakeele-, inglise keele ja matemaatikaõpetajat ning poole kohaga loodusteaduste, keemia-, füüsika- ja ajaloo-ühiskonnaõpetuse õpetajat,” loetles Rooba.

Praegu käib veel tehniline tegevus: õpikud on üle vaadatud, samuti huvipakkuv projektiks “Teisel ringil targaks” soetatu.

Rakvere abilinnapea Laila Talunik sõnas, et igatpidi ollakse valmis. Hoolimata kriisist on kõik praktiline graafikus: kooli sulgemise kohta on teade saadetud töötukassasse, majandusasjad saab ära korraldatud.

RTG nimekirjas on veidi alla 200 õpilase, seal töötab tosin õpetajat, paljud osakoormusega. Rakvere ametikoolis on ligi 750 õpilast, õpetajaid 70, neist on põhikohaga tööl 60 pedagoogi.

Haridus- ja teadusministeerium on otsustanud, et täiskasvanute gümnaasiumid võetakse riigi pidamisele. Niimoodi püütakse vähendada keskhariduseta inimeste arvu: 20–64-aastaste seas on ligi 100 000 meest-naist, kel pole keskharidust.

Mitmel pool Eestis võideldi täiskasvanute gümnaasiumi kaotamise vastu, sügisel algatasid ka RTG õpilased keskkonnas petitsioon.ee allkirjade kogumise selleks, et kooli sulgemisega ei kiirustataks ja et see säilitataks kuni riigigümnaasiumi valmimiseni 2022. aastal. Koguti 900 allkirja, kuid 30. oktoobril otsustasid linnavolinikud üksmeelsed, et RTG lõpetab tegevuse aastal 2020.

Praegune õppeaasta jääb luigelauluks ka Põlula koolile, mis lõpetab oma tegevuse 1. juulist.

Kooli hoolekogu liige lapsevanem Marju Kees rääkis, et tema 2. ja 4. klassis õppivad lapsed on koduõppel, ning kooli sulgemise põhjusena nimetas ta laste puudust. Lahkunud on suur osa õpetajaid ja lapsi, pole enam, keda õpetada. Mis koolis jätkavad sügisest tema lapsed, Marju Kees öelda ei osanud. “Me pole veel otsust teinud. Ajad on haprad, veel on otsustamisega aega. Mõtlema ja vaatame,” sõnas ta.

Vinni vallavanem Rauno Võrno tõi kooli sulgemise põhjuseks asjaolu, et laste arv maakoolides väheneb. “See on kurb,” sõnas Võrno.

Küsimusele, mis juhtus aastakümneid tugev olnud põhikooliga, Võrno vastata ei osanud. “Mingil ajal käis piirkonna 70 lapsest Põlula koolis 35 õpilast. Ülejäänud õppisid mujal. Ma ei tea, mis põhjusel kodulähedast kooli esimeseks valikuks ei peetud,” ütles ta.

