Tööõnnetusi juhtub rohkem veoautojuhtidel, ehitajatel, poemüüjatel ja hooldajatel  

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul polnud eelmisel aastal märgata suurt hüpet töökeskkonna paranemise suunas. "Möödunud aastal panime tähele vaid mõningaid märke hea töökeskkonna olulisuse mõistmise suunas – vähenenud on korduvate tööõnnetuste juhtumine samas ettevõttes. See kinnitab, et tööandjad võtavad juhtunust õppust, nad hindavad olukorda ning teevad vajalikke muudatusi töökeskkonnas, et sarnaseid õnnetusi enam ei juhtuks," ütles ta. "Praegusel COVID-19 viiruse pandeemia ajal pööratakse töötajate tervise ohutusele kõrgendatud tähelepanu, ka Tööinspektsioonina kontrollime, et reegleid täpselt järgitaks. Jääb vaid loota, et ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda väärtustatakse samamoodi ka pandeemia-järgsel ajal," oli Maripuu lootusrikas.