Tapa valla lastekaitsetöötaja Monika Martin rõhutas, et abi on vajaduspõhine, see ei ole mõeldud kõigile distantsõppel olevatele lastele. "Eelnevalt hindame pere majanduslikku olukorda, tegeleme sellega keskmiselt kord nädalas. Praegu saab vallas toiduabi umbes 40 last," lausus ta.