Kaptenite küla Käsmu keelab võõrastele sissesõidu

Jõelähtme vallalt eeskuju võttes on käsmulased alates kümnendast aprillist võõrastele Käsmu sisenemise keelanud. Külavanem Eduard Vainu sõnul tuli otsus puhtalt järeldusest, et kui teised mereäärsed külad sissesõitu ei luba, on inimeste jaoks alternatiiviks veel lahti olevad külad.