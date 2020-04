Raido Ränkel lasi esimesel hooajal püstiasendist ämbritäie trahve

Sõmerult sirgunud 30-aastase Raido Ränkeli kodu on juba aastaid Võrumaal, kus tema ja ta abikaasa Kertu peres sirgub kaks vahvat last.

Sportimisele lisaks tegeleb ta õpingutega, tudeerides Tartu ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlust. Esimest hooaega, püss seljas, suusatanud Virumaa juurtega mees tunnistab, et kuigi tema “kuulsad” püstitiirud pakkusid palju kõneainet, lõppes hooaeg viimasel maailmakarikaetapil Soomes Kontiolahtis positiivse noodiga: sprindidistantsil jäi kahe tiiru peale üles vaid üks märk.

Murdmaasuusatamine oli teil juba varem tugev, aga laskmistehnika omandamine nõuab aega. Kuidas tagasi vaadates alavahetusega rahule jäite?

Otsusega olen väga rahul. Laskesuusatamine on niivõrd äge ja põnev ala. Mulle meeldis näha enda arengut just võistlustel. Kindlasti relvaga harjumise ja harjutamise tõttu sai väheke kannatada füüsiline ehk murdmaasuusatamise pool ja sellega ma sel hooajal tegelikult väga rahul ei olnud.

Püss seljas, suusatada on midagi muud kui ilma püssita.

Kusjuures väga hull ei olegi. Mulle meeldib tegelikult tõuse isegi püssiga rohkem sõita kui ilma püssita. Kuidagi see surub sind rohkem vastu maad ja libisemine on pikem. Füüsiline pool andis natukene tagasi sellega, et relvaga tööd oli tunduvalt rohkem kui nii-öelda tavalaskesuusatajal. Kuna see oli mul esimene aasta, pidin sellega päris palju vaeva nägema.

Kust ammutasite motivatsiooni ja energiat, et pingutada?

Iga detail, milles arenesin, andis lisamotivatsiooni. Samuti teadmine, et laskesuusatamisse on läinud varemgi murdmaasuusatajaid, kellest on saanud praeguseks väga kõvad laskesuusatajad. Pean silmas näiteks Denise Herrmanni: kui juba tema laseb “nulle”, siis usun, et ka mina olen selleks võimeline.

Peaaegu oleks sellel hooajal võistluse esimest korda “nulliga” läbinud, aga kahjuks ühe trahvi lasin ikka Kontiolahtis ära.

Kas koondisekaaslased innustavad samuti?

Ikka. Sellelsamal Kontiolahti võistlusel tulid Kalev [Ermits] ja Rene [Zahkna] pärast vastu ja ütlesid: see on ebareaalne, Raido Ränkel, et sa lasid esimesel hooajal püstitiirus “nulli” ära.

Tollel hetkel kuidagi see püstiasend klappis hästi ja ma polnudki ennast nii kindlalt veel tundnud. Loodan, et järgmisel aastal suudan samast kohast jätkata.

Pääs laskesuusatamise koondisse näitas, et kõik on võimalik ka lühikese ajaga.

Pigem tõestasin endale, et suudan jungasid (juuniore – M. M.) üle sõita. Nemad on juba aastaid seda asja teinud. Mõnel võistlusel ei jäänud ka Rene ja Kalev kaugele. Arvan, et suutsin aastaga areneda piisavalt, et veel motivatsiooni leida ja edasi minna.

Kui olete laskesuusatamises ise õpipoiss, siis mida teil endise murdmaasuusatajana oleks koondisekaaslastele õpetada?