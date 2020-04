Irina Belik: “See kriis ei kesta igavesti”

Tuleme tagasi vanainimeste juurde, kes isegi sotsiaaltöötajat ei usalda. Mõneti on see ju põhjendatud, sest hiljuti oli uudis, et ringi liiguvad libasotsiaaltöötajad. Kui palju on meediakajastus vanemate inimeste teadmisi olukorrast mõjutanud?

Meedia just mõjutabki. Tekitab neile ärevust, hirmu. Nad kardavad kõike ja kõiki. Kui nad helistavad, siis peab neid esialgu rahustama. Soovitame meediat vähem vaadata-kuulata, sest muidu on liiga palju infot. Aga teisalt, kui inimene on üksi, kellelegi pole helistada ka, siis teebki ta paratamatult teleka lahti või kuulab raadiot.

Parem kuulata näiteks Klassikaraadiot, kus on rahustav muusika. Soovitame jälgida sellist meediat, kus on vähem negatiivseid uudiseid.

Kas teie võtate telefonil 1247 kõnesid vastu kõikjalt Eestist?

Jah, helistatakse Saaremaalt, Võrumaalt, välismaalt, igalt poolt.

Mida välismaalt helistajad küsivad?

On helistatud Lätist, Soomest. Küsivad, kuidas saavad transiitreisijana Eestit läbida, et ei kohaldataks karantiininõuet.

Üks juhtum oli huvitav. Soomest helistas mees ja teavitas, et just tema tuttavaga Jõhvis vägivallatsetakse. Et numbrile 112 välismaalt helistada ei saa, andsin politsei numbri, millele saab helistada välismaalt.

Vastas see informatsioon siis tõele, et Jõhvis pannakse just toime kuritegu?

Seda peab politsei käest küsima. Aga helistaja oli küll murelik ja ärevuses. Et tema ei saa appi tulla.

Rääkides Virumaast, siis kust rohkem helistatakse, kas Lääne- või Ida-Virumaalt?

Ei oska öelda. Ida-Virumaalt hakati helistama siis, kui kehtestati see 2+2-reegel.

Esialgu saadeti see sõnum eesti keeles ja siis venekeelne elanikkond hakkas meid pommitama, et kes saatis, miks saatis. Õhtul anti see sõnum välja ka vene keeles.

Kas venekeelne elanikkond ei saanud sellest reeglist siis aru?

Ei, lihtsalt kaevati, et venekeelne elanikkond ei täida seda reeglit, sest jälgivad venekeelseid kanaleid ja ei ole meiega ühes inforuumis. Mina siis rahustasin, et ETV+ ja Raadio 4 jagavad seda infot.

Kuidas näeb välja teie tööpäev, mitu tundi on vahetus ja kui tihti tuleb kõnedele vastata, kas saab ikka vahepeal kohvipausi pidada?

Vahetus kestab kaheksa tundi. Puhke- ja lõunapausi saab, kuid enne peab teisi teavitama, et lähed ära. Lõuna on pool tundi ja puhkepaus veerand tundi.

Häirekeskuses on veel näiteks massaažitool, ohutusjärelevalvebüroo inspektoritel sellist asja ei ole. Siis on veel mitmesuguseid palle ja midagi veel, mida meil ei ole.

Kas Jõhvi häirekeskuses oli ka selline laud nagu Tartus, et saab tõsta ja vahelduseks ka püstiasendis töötada?

Ei näinud sellist lauda, me ei küsinud. Mina üritasin laua taga liigutusi teha, võimelda. Kedagi see ei häirinud, kuigi häirekeskuses asuvad töökohad päris kõrvuti.

Mida lõpetuseks ütlete lugejatele, et vältida korduma kippuvaid küsimusi?